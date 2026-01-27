Reporte de Garitas de Tijuana Hoy 27 de Enero: Tiempos de Espera para Cruce a San Diego

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 27 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 4 líneas abiertas

Sentri (autos): 20 minutos | 15 líneas

Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 21 líneas

Peatonal normal: 40 minutos | 21 líneas

Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

Peatonal normal: Sin espera | 3 líneas

Ready Lane: Sin espera | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

Línea normal (autos): 1 hora 25 minutos | 2 líneas

Sentri (autos): 25 minutos | 3 líneas

Ready Lane (autos): 1 hora 25 minutos | 2 líneas

Peatonal normal: 15 minutos | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

APG