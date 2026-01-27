Reporte de Garitas de Tijuana Hoy 27 de Enero: Tiempos de Espera para Cruce a San Diego
Consulta los tiempos de línea para cruzar a San Diego por las garitas de Tijuana hoy
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este martes 27 de enero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 hora 40 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 15 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 40 minutos | 21 líneas
- Peatonal normal: 40 minutos | 21 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: Sin espera | 3 líneas
- Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 25 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 25 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 25 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 15 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
