Reporte de Garitas Tijuana: ¿Cómo Están los Tiempos de Línea Hoy 22 de Diciembre?
|
N+
-
Esta mañana, los cruces fronterizos en Tijuana presentan tiempos de espera prolongados
COMPARTE:
Esta mañana, los cruces fronterizos en Tijuana presentan tiempos de espera contrastantes este día, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo, se observan demoras prolongadas en algunos carriles, principalmente en las garitas de San Ysidro y Otay.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 1 horas 30 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 25 minutos | 11 líneas
- Ready Lane (autos): 1 horas 30 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 30 minutos | 21 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
- Peatonal Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 3 líneas
- Sentri (autos): 20 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 3 líneas
- Peatonal normal: 10 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.