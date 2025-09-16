Arrestan a Trabajador en Ensenada por Presuntamente Golpear a su Jefa
La víctima denunció que su trabajador la golpeó tras reclamarle 500 pesos
Policías municipales detuvieron a César “N”, de 35 años de edad, señalado por agredir y amenazar a una mujer en el fraccionamiento México. La víctima, quien reportó el hecho durante la madrugada del 13 de septiembre, presentó lesiones en la cabeza tras el ataque.
Hombre agrede a su jefa
El incidente ocurrió sobre la calle Mérida, donde la afectada relató que el ahora detenido, quien trabaja para ella, la golpeó tras reclamarle un pago de 500 pesos que aseguró haber cubierto previamente.
La mujer solicitó apoyo de las autoridades a través de un reporte, lo que permitió la intervención de agentes municipales, quienes lograron la detención del presunto agresor.
Detención y traslado
César “N” fue trasladado a la Estación Central de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad competente.
La víctima, aunque presentó golpes en la cabeza, decidió no recibir atención médica inmediata.
