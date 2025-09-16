Arrestan a Trabajador en Ensenada por Presuntamente Golpear a su Jefa

Policías municipales detuvieron a César “N”, de 35 años de edad, señalado por agredir y amenazar a una mujer en el fraccionamiento México. La víctima, quien reportó el hecho durante la madrugada del 13 de septiembre, presentó lesiones en la cabeza tras el ataque.

Te podría interesar: Menor de 13 Años Dispara y Mata a Hombre en Albergue de la Zona Norte de Tijuana

Hombre agrede a su jefa

El incidente ocurrió sobre la calle Mérida, donde la afectada relató que el ahora detenido, quien trabaja para ella, la golpeó tras reclamarle un pago de 500 pesos que aseguró haber cubierto previamente.

La mujer solicitó apoyo de las autoridades a través de un reporte, lo que permitió la intervención de agentes municipales, quienes lograron la detención del presunto agresor.

Detención y traslado

César “N” fue trasladado a la Estación Central de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad competente.

La víctima, aunque presentó golpes en la cabeza, decidió no recibir atención médica inmediata.

Escasa Participación Juvenil Afecta Formación Policial en Baja California

Historias recomendadas:

APG