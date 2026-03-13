Anuncian Cierre de Carriles en Vía Rápida Oriente en Tijuana; ¿Cuánto Durará?

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que realizará trabajos de reparación en una tubería de agua potable ubicada en los carriles centrales de la Vía Rápida Oriente, lo que provocará cierres parciales a la circulación vehicular.

Las labores iniciarán este viernes 13 de marzo a las 22:00 horas y se extenderán hasta el sábado 14 de marzo a las 16:00 horas.

¿Dónde será el cierre de carriles?

De acuerdo con la paraestatal, los trabajos se llevarán a cabo a la altura del puente Simón Bolívar, frente al fraccionamiento Alba Roja.

Debido a estas maniobras, tres carriles de la Vía Rápida Oriente permanecerán cerrados, además de los accesos a las dos gazas que conectan con el puente del bulevar Simón Bolívar, lo que reducirá temporalmente la circulación en la zona.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Para evitar congestionamientos, la CESPT recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas, entre ellas el acceso de la Vía Rápida Oriente hacia el bulevar Simón Bolívar a la altura de los campos de béisbol, así como el bulevar Insurgentes.

Trabajos se realizarán en coordinación con el Ayuntamiento

La dependencia señaló que las labores se realizarán en coordinación con el XXV Ayuntamiento de Tijuana, con el objetivo de mantener el flujo vehicular y reducir afectaciones durante la reparación.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a manejar con precaución y tomar previsiones en sus tiempos de traslado mientras se desarrollan los trabajos.