Tras 14 Años, Valle de Las Palmas y Residentes Continúan Olvidados

14 años después de ser inaugurado, carente de servicios básicos, seguridad y centros de salud, así luce el proyecto de la ciudad sustentable 'Valle de las Palmas' en Tijuana, Baja California.

Fundado en el año 2010, el Fraccionamiento Valle de Las Palmas, ubicado cerca de los límites entre el municipio de Tijuana y Tecate, actualmente alberga un aproximado de 2 mil habitantes.

Lo que a un principio fue ofertado como una ciudad innovadora compuesta por viviendas con nuevos modelos habitacionales, sistemas y esquemas innovadores de participación social y un desarrollo económico sustantable, residentes de Valle de Las Palmas se siente olvidados.

El proyecto era muy bonito, nos dijeron que todo el cableado no iba a ser aéreo... Las instalaciones iban a ser subterráneas... A mí me dijeron que ya había secundarias y mi hijo perdió un año porque cuando llegamos no había...