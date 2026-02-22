Van 19 Detenidos por los Hechos Violentos Hoy en Baja California

El Gobierno del Estado de Baja California informó que, al corte de las 15:00 horas, se reportan 19 personas detenidas tras los incidentes registrados durante las últimas horas en distintos puntos de la entidad, en un contexto nacional derivado de acciones operativas federales. La información fue dada a conocer desde Mexicali, precisando que las detenciones son resultado de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, y que no se reportan civiles lesionados.

De acuerdo con el seguimiento de las corporaciones de seguridad, entre las 6:00 y las 15:00 horas se contabilizaron 16 incidentes en diversos municipios, la mayoría ocurridos entre las 6:00 y las 11:00 horas. Los hechos fueron atendidos por autoridades y cuerpos de emergencia, manteniéndose acciones preventivas y vigilancia activa en distintas zonas del estado.

Del total de eventos, cuatro se registraron en Mexicali, siete en Tijuana, cuatro en Tecate y uno en San Quintín. Las autoridades detallaron que no hubo bloqueos carreteros ni afectaciones generales a la movilidad, y que los reportes consistieron principalmente en incendios de vehículos e incidentes aislados en colonias y tramos carreteros específicos.

En Mexicali se reportaron hechos en Granjas Santa Cecilia, Las Hadas, Flores Magón y Villa Esperanza. En Tijuana, los incidentes se distribuyeron en zonas como Altamira, Colonia Castillo, Empleados Federales, San Antonio de los Buenos, Playas de Tijuana en la colonia Laureles, La Mesa y Fernández Centenario. En Tecate se registraron eventos en el kilómetro 37 de la carretera Tecate–Ensenada, El Testerazo, Rancho La Puerta sobre la carretera libre Tecate–Tijuana, Rancho San José en la carretera libre Mexicali–Tecate y Lomas de Santa Anita, mientras que en San Quintín se informó de un hecho en la entrada a Camalú, sobre la carretera Ensenada–San Quintín.

Confirmaron la detención de 19 personas relacionadas por con los hechos violentos de Baja California.

En este contexto, se confirmó la detención de 19 personas presuntamente relacionadas con los incidentes: cuatro en Mexicali y tres en Tijuana. La autoridad estatal indicó que estas acciones forman parte del operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para atender los hechos registrados en la entidad.

Asimismo, se informó que las carreteras del estado mantienen libre circulación y que las casetas operan con normalidad. El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS) comunicó que el servicio de transporte público y de personal se reanudó de manera regular a partir de las 15:00 horas, con último servicio a las 19:00 horas, e invitó a la población a planificar sus traslados dentro de ese horario.

Las autoridades mencionaron que existe comunicación permanente entre instancias federales, estatales y municipales, y que continúan las labores de vigilancia y seguimiento. Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para informarse a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada, mientras se mantiene la operación regular en vialidades y servicios en la entidad.

Historias recomendadas: