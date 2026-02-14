Automovilista Pierde el Control y se Impacta Contra Puesto de Tacos en Centro de Ensenada

Un puesto de tacos de pescado fue impactado por un automovilista que perdió el control de su vehículo la madrugada de este 14 de febrero, en el cruce de avenida Juárez y calle Castillo, en la zona centro de Ensenada.

De acuerdo con el peritaje realizado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el conductor de un Nissan Altima 2017 color gris circulaba de manera peligrosa cuando terminó por chocar contra el negocio.

Daños materiales, sin personas lesionadas

Tras el impacto, el puesto fue proyectado contra un poste de alumbrado público, ocasionando daños en la estructura y en el mobiliario del comercio.

Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas y que los daños fueron únicamente materiales.

