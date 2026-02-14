Automovilista Pierde el Control y se Impacta Contra Puesto de Tacos en Centro de Ensenada
N+
El negocio fue proyectado contra un poste de alumbrado público tras el choque
COMPARTE:
Un puesto de tacos de pescado fue impactado por un automovilista que perdió el control de su vehículo la madrugada de este 14 de febrero, en el cruce de avenida Juárez y calle Castillo, en la zona centro de Ensenada.
De acuerdo con el peritaje realizado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el conductor de un Nissan Altima 2017 color gris circulaba de manera peligrosa cuando terminó por chocar contra el negocio.
Te podría interesar: Comunidad del Cbtis 41 Se Suma a Búsqueda de Victoria Michel Méndez en Ensenada
Daños materiales, sin personas lesionadas
Tras el impacto, el puesto fue proyectado contra un poste de alumbrado público, ocasionando daños en la estructura y en el mobiliario del comercio.
Autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas y que los daños fueron únicamente materiales.
Historias recomendadas:
- Reportan Basura Acumulada y Baches en Bulevar Las Dunas en Ensenada
- Vecinos Denuncian Falta de Patrullaje en Colonia de Mexicali; Exigen Atención de Autoridades
- Reforzarán Seguridad Escolar en Tijuana con Filtros y Operativos
Información Patricia Lafarga
APG