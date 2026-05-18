Activan Visas Express en Tijuana para el Mundial: Reducen Tiempos de Espera

A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, autoridades diplomáticas de Estados Unidos confirmaron que continúa vigente el trámite de las denominadas “visas express” para personas que deseen asistir a los partidos que se celebrarán en ese país y que ya cuenten con boletos.

El cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, informó que esta modalidad permite a los solicitantes acceder a citas más rápidas, lo que ha generado interés entre aficionados que planean viajar a ciudades como Los Ángeles y otras sedes del torneo.

¿Podría reducirse el tiempo de espera?

Actualmente, el tiempo de espera para tramitar por primera vez una visa de turista supera los 100 días; sin embargo, con este esquema especial, el proceso podría reducirse a menos de 60 días.

Además, el gobierno estadounidense anunció medidas adicionales, como la posible suspensión de ciertos cobros de visa para visitantes provenientes de países con alta demanda durante el Mundial, siempre y cuando acrediten su asistencia a los encuentros deportivos.

¿Cuáles son los requisitos clave?

Especialistas en materia migratoria detallaron que el trámite es similar al proceso tradicional, aunque con un requisito indispensable: comprobar la compra de boletos mediante un preregistro.

La abogada migratoria Josefina Orozco explicó que los solicitantes deben ingresar a un enlace específico donde se validan los datos del boleto, lo que permite acceder a esta modalidad prioritaria, similar a una visa de emergencia.

Pese a los beneficios, expertos advirtieron que la visa no está garantizada, ya que cada solicitud continúa siendo evaluada de manera individual por las autoridades consulares.

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