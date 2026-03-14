Pipa de Gas Cae a Barranco en Carretera Ensenada–Ojos Negros; Hay Dos lesionados

Una pipa de gas se salió del camino y cayó a un barranco la tarde del 12 de marzo sobre la carretera federal Ensenada–Ojos Negros, a la altura del kilómetro 27, en dirección de sur a norte, cerca del acceso al rancho Agua Caliente

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Dos personas resultaron lesionadas

De acuerdo con el reporte, dos personas resultaron lesionadas a consecuencia del accidente.

Uno de los afectados presentó probable fractura de fémur, mientras que el otro sufrió posible traumatismo craneoencefálico.

Ambos fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Ensenada, donde reciben atención médica.

Autoridades atendieron la emergencia

El incidente fue atendido por elementos de la Guardia Nacional y Bomberos Voluntarios de Ojos Negros, quienes realizaron las maniobras de auxilio y aseguramiento en la zona.

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Información Patricia Lafarga

APG