Pipa de Gas Cae a Barranco en Carretera Ensenada–Ojos Negros; Hay Dos lesionados
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Una pipa de gas se salió del camino y cayó a un barranco en la carretera Ensenada–Ojos Negros, dos personas resultaron lesionadas tras el incidente
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Una pipa de gas se salió del camino y cayó a un barranco la tarde del 12 de marzo sobre la carretera federal Ensenada–Ojos Negros, a la altura del kilómetro 27, en dirección de sur a norte, cerca del acceso al rancho Agua Caliente
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Dos personas resultaron lesionadas
De acuerdo con el reporte, dos personas resultaron lesionadas a consecuencia del accidente.
Uno de los afectados presentó probable fractura de fémur, mientras que el otro sufrió posible traumatismo craneoencefálico.
Ambos fueron trasladados a un hospital en la ciudad de Ensenada, donde reciben atención médica.
Autoridades atendieron la emergencia
El incidente fue atendido por elementos de la Guardia Nacional y Bomberos Voluntarios de Ojos Negros, quienes realizaron las maniobras de auxilio y aseguramiento en la zona.
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Información Patricia Lafarga
APG