Medio Ambiente

Tlaxcala Declara Emergencia Ambiental por Crisis de Basura en Relleno Sanitario

Autoridades buscan atender contingencia ante saturación del sitio de disposición final de residuos sólidos 'Morelos', ubicado en Atlangatepec

Relleno Sanitario de Atlangatepec. Foto: comunicacion.tlaxcala.gob.mxRelleno Sanitario de Atlangatepec. Foto: comunicacion.tlaxcala.gob.mx

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