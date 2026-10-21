Tlaxcala Declara Emergencia Ambiental por Crisis de Basura en Relleno Sanitario

La saturación del relleno sanitario “Morelos”, ubicado en el municipio de Atlangatepec, llevó al Gobierno de Tlaxcala a emitir este miércoles una Declaratoria de Emergencia Ambiental, cuya finalidad es establecer medidas inmediatas para atender la contingencia y evitar afectaciones al medio ambiente y a la salud de la población.

En un comunicado, la administración estatal indicó que la declaratoria fue publicada en una edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado.

En ella se establece el marco jurídico para implementar acciones y coordinar esfuerzos entre autoridades estatales, municipales y los sectores público y privado, precisó.

También instruye a la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) a buscar alternativas para la disposición final de los residuos sólidos, mediante acuerdos de colaboración con los ayuntamientos, otras entidades federativas y empresas que cuenten con infraestructura para su manejo adecuado.

Según la información oficial, el Gobierno estatal sostendrá reuniones con los presidentes municipales para establecer mecanismos de coordinación, identificar necesidades y evaluar alternativas que permitan atender la disposición final de los residuos generados en los 60 municipios.

El documento además contempla medidas para prevenir que la basura sea depositada de manera irregular en barrancas, terrenos baldíos, caminos y otros espacios no autorizados.

Por ello, las personas que sean sorprendidas depositando residuos en lugares no autorizados podrán ser sancionadas conforme a la legislación aplicable.

Y cuando los hechos pudieran constituir un delito, se dará intervención a las autoridades competentes para determinar las responsabilidades correspondientes, indicó el Gobierno estatal.

Por lo anterior, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizarán recorridos de vigilancia, en coordinación con las autoridades municipales.

Mientras que la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Tlaxcala (PROPAET) supervisará el cumplimiento de las disposiciones ambientales y, en su caso, presentará las denuncias correspondientes.

Según el comunicado, la declaratoria también permitirá explorar esquemas de colaboración pública y privada para encontrar soluciones inmediatas, sin descartar opciones que puedan implementarse a mediano y largo plazo.

“La emergencia ambiental permanecerá vigente hasta que se hayan controlado las causas que le dieron origen y existan condiciones suficientes para garantizar la disposición adecuada de los residuos”, añadió.

SPB