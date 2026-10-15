Tráfico vehicular

Agricultores Bloquean la Carretera Federal México-Veracruz a la altura de Tlaxcala

Una manifestación cerró el pasó en la entrada al municipio de Nanacamilpa, lo que provoca afectaciones a la circulación con dirección a Calpulalpan

Bloqueo en la Carretera Federal México-Veracruz por manifestación.Cierre en la Carretera Federal México-Veracruz por manifestación. Foto: Facebook Intlax

Destacado

Bloqueo en la carretera México-Veracruz por agricultores en Nanacamilpa. Piden soluciones ante pérdidas por clima y precios justos.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Agricultores Bloquean la Carretera Federal México-Veracruz a la altura de Tlaxcala | N+