Agricultores Bloquean la Carretera Federal México-Veracruz a la altura de Tlaxcala

Campesinos de Tlaxcala realizan un bloqueo en la carretera federal México-Veracruz a la altura de Francisco I. Madero en la entrada al municipio de Nanacamilpa, lo que provoca afectaciones a la circulación con dirección a Calpulalpan.

Los productores exigen precios justos por sus cosechas, mayores apoyos al campo y soluciones ante las pérdidas ocasionadas por las condiciones climáticas.

Entre sus principales demandas destaca un precio de garantía de siete mil 200 pesos por tonelada de maíz, además de apoyos para enfrentar los altos costos de producción.

Los agricultores señalan que, a pesar de las mesas de diálogo con las autoridades, sus peticiones no han sido atendidas.

Ante el cierre carretero la circulación se ve afectada en ambos sentidos por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar vías alternas.

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Con información de N+

MCS