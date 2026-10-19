Accidente en la Autopista Arco Norte Provoca Cierre Parcial y Tráfico Lento

Un accidente entre vehículos pesados se registró en la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México mejor conocida como Arco Norte, a la altura del km. 216+600 en territorio de Tlaxcala.

El choque en donde se vieron involucrados una camioneta de transporte de carga y un autobús de pasajeros de la línea Futura, provocó el cierre parcial en el tramo Sanctorum - Texmelucan.

Una de las unidad embistió la barrera de contención central lo que causó afectaciones en ambos sentidos de la vialidad, por lo que testigos del accidente notificaron el hecho al número de emergencias.

Al lugar arribó personal de la Guardia Nacional de Carreteras, quien procedió a abanderar la zona y dar indicaciones viales.

El Arco Norte quedó cerrado parcialmente en el kilómetro 217 con dirección a los estados de Tlaxcala y Puebla, lo que desencadenó tráfico intenso durante varios minutos.

Paramédicos arribaron para atender a los afectados, de los cuales ninguno presentó lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Las autoridades continuaron laborando en la zona hasta que la unidad siniestrada que quedó invadiendo uno de los carriles fuera retirada para poder liberar el paso.

Se exhorta a los automovilistas a respetar los limites de velocidad y respetar las indicaciones viales de las autoridades correspondientes.

Por otro lado, un percance vehicular ocasionó un importante congestionamiento en el Periférico Ecológico, a la altura del Boulevard Atlixco, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla.

El incidente ocasionó daños, aunque no de consideración, en los vehículos involucrados, sin embargo, la llegada de más unidades cuyos ocupantes acudían a brindar auxilio, provocó que comenzaran a ocupar más de un carril de circulación, lo que afectó el paso de los automotores.

Finalmente, la mayoría de las unidades se formaron en fila para permitir el paso y facilitar la labor del personal de movilidad, con el fin de llevar a cabo el peritaje del incidente, emitir las respectivas sanciones y deslindar responsabilidades por los daños ocasionados.

Con información de N+

MCS