Accidentes

Accidente en la Autopista Arco Norte Provoca Cierre Parcial y Tráfico Lento

El choque provocó afectaciones en ambos sentidos del tramo Sanctorum - Texmelucan a la altura km. 216+600 en territorio de Tlaxcala

Choque en Arco Norte provoca cierre parcial hacia Tlaxcala.Choque en Arco Norte provoca cierre parcial hacia Puebla. Foto: Guardia Nacional Carreteras

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Choque entre unidades pesadas en Arco Norte afectó ambos sentidos en Tlaxcala. Tráfico lento y atención de emergencia en la zona.

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