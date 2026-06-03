Vinculan a Proceso a Sujeto por Presuntamente Producir Contenido Prohibido en Tlaxcala

Este miércoles 3 de junio de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Christopher Jesús “N”, por presuntamente producir y distribuir pornografía infantil en el municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan.

En N+ Puebla se informó el pasado 12 de mayo la detención del hoy imputado, supuestamente acusado del delito de trata de personas en la demarcación antes mencionada.

Detienen a Christopher Jesús “N” por producción de pornografía infantil en Yauhquemehcan, Tlaxcala

La Fiscalia General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aprehendió el pasado 12 de mayo a Christopher Jesús "N", por el delito de trata de personas, en la modalidad de almacenamiento y distribución de pornografía infantil.

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, Policía de Investigación, peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y autoridades federales permitieron identificar y detener al imputado en el municipio de Yauhquemehcan.

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Vinculan a proceso a Christopher Jesús “N” por trata de personas en Yauhquemehcan, Tlaxcala

La FGJE Tlaxcala logró que un Juez vinculara a proceso a Christopher Jesús “N” por el delito de trata de personas, en la modalidad de almacenamiento y distribución de pornografía infantil.

De acuerdo con las investigaciones, el hoy imputado presuntamente elaboró, almacenó y distribuyó este material ilícito desde 2021, manteniéndolo resguardado en una cuenta digital.

Con información de N+

GMAZ