Vinculan a Proceso a Sujeto por Presuntamente Producir Contenido Prohibido en Tlaxcala
En N+ Puebla se dio a conocer la detención de Christopher Jesús "N" el pasado 12 de mayo, acusado de supuesta trata de personas en Yauhquemehcan.
Foto: Facebook Fiscalía General de Justicia
Escucha este artículo
00:00
-00:00
Destacado
Christopher Jesús 'N' vinculado a proceso por presunta producción y distribución de pornografía infantil en Tlaxcala. Descubre los detalles de este caso impactante.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
Este miércoles 3 de junio de 2026 se dio a conocer la vinculación a proceso de Christopher Jesús “N”, por presuntamente producir y distribuir pornografía infantil en el municipio tlaxcalteca de Yauhquemehcan.
En N+ Puebla se informó el pasado 12 de mayo la detención del hoy imputado, supuestamente acusado del delito de trata de personas en la demarcación antes mencionada.
Detienen a Christopher Jesús “N” por producción de pornografía infantil en Yauhquemehcan, Tlaxcala
La Fiscalia General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aprehendió el pasado 12 de mayo a Christopher Jesús "N", por el delito de trata de personas, en la modalidad de almacenamiento y distribución de pornografía infantil.
Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, Policía de Investigación, peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y autoridades federales permitieron identificar y detener al imputado en el municipio de Yauhquemehcan.
Vinculan a proceso a Christopher Jesús “N” por trata de personas en Yauhquemehcan, Tlaxcala
La FGJE Tlaxcala logró que un Juez vinculara a proceso a Christopher Jesús “N” por el delito de trata de personas, en la modalidad de almacenamiento y distribución de pornografía infantil.
De acuerdo con las investigaciones, el hoy imputado presuntamente elaboró, almacenó y distribuyó este material ilícito desde 2021, manteniéndolo resguardado en una cuenta digital.