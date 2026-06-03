Vinculan a Proceso a Sujeto por Presuntamente Producir Contenido Prohibido en Tlaxcala

En N+ Puebla se dio a conocer la detención de Christopher Jesús "N" el pasado 12 de mayo, acusado de supuesta trata de personas en Yauhquemehcan.

Vinculación Christopher Jesús N Pornografía Infantil Yauhquemehcan TlaxcalaFoto: Facebook Fiscalía General de Justicia

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Christopher Jesús 'N' vinculado a proceso por presunta producción y distribución de pornografía infantil en Tlaxcala. Descubre los detalles de este caso impactante.

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