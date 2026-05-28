Finalizarán las Clases en Tlaxcala antes de lo Marcado en el Calendario Escolar 2025-2026

El Secretario de Educación estatal, Homero Meneses, aseguró que aunque las actividades en el aula cesen antes, el calendario escolar seguirá su curso.

Último Día Clases Escuelas Educación Básica Tlaxcala Calendario Ciclo Escolar 2025 2026Foto: Pexels | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención Tlaxcala! Las clases terminarán el 30 de junio, antes de lo previsto en el calendario escolar 2025-2026. Descubre por qué esta decisión destaca el valor docente.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+