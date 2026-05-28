Finalizarán las Clases en Tlaxcala antes de lo Marcado en el Calendario Escolar 2025-2026

A pesar que desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal se descartó la propuesta de adelantar la finalización del calendario escolar 2025-2026 y se ratificó que finalizará el 15 de julio, hay estados de la República que terminarán actividades antes de lo establecido.

Una de las entidades perteneciente a este grupo es Tlaxcala, donde las autoridades educativas dieron a conocer que el último día de clases en sus escuelas de educación básica será el próximo 30 de junio.

Último día de clases en escuelas de Tlaxcala será el 30 de junio

En días pasados, la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) en Tlaxcala dio a conocer que el último día de clases en escuelas de educación básica de la entidad será el próximo 30 de junio.

A pesar de que los alumnos no asistirán a las aulas, el titular de la dependencia, Homero Meneses Hernández, aseguró que las demás actividades escolares seguirán su curso hasta el final del calendario escolar 2025-2026, es decir, el 15 de julio.

Meneses Hernández también destacó que entre los objetivos de esta decisión se encuentra el reconocer el valor del trabajo docente en la entidad más allá de la clase frente a grupo.

Estados que finalizarán actividades escolares antes del 15 de julio

Son en total ocho estados del país los que han ajustado su calendario escolar para finalizar sus actividades antes del 15 de julio, fecha marcada como el último día de clases por la SEP federal:

Tlaxcala - 30 de junio

Colima - 25 de junio

Yucatán - 26 de junio

Baja California Sur - 3 de julio

Nuevo León - 8 de julio

Sinaloa - 10 de julio

Guanajuato - 10 de julio

Tamaulipas - 10 de julio

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Cabe destacar que en el estado de Puebla las autoridades escolares respaldaron la ratificación de su homóloga federal de finalizar las actividades escolares hasta el 15 de julio.

Con información de N+

GMAZ