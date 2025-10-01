Yucatán llega a la Ciudad de México con Cultura, Sabor y Visión de Desarrollo

El Palacio de los Deportes se convertirá en el corazón de la tradición yucateca con la celebración de la Semana de Yucatán en México 2025. Del 3 al 12 de octubre, y de forma gratuita, este evento permitirá a miles de familias disfrutar de esta muestra sin barreras.

Más de 170 participantes, entre artesanos, cocineras tradicionales, artistas y emprendedores, compartirán lo mejor de la tradición maya viva: bordados, textiles, música, danza, teatro regional, una gala con la Orquesta Típica Yucalpetén, una vaquería en el Monumento a la Revolución y un homenaje al legado musical de Armando Manzanero.

La gran protagonista será la gastronomía, con cuatro restaurantes que ofrecerán platillos representativos como cochinita pibil, lechón al horno, sopa de lima, salbutes y panuchos, consolidando a la cocina yucateca como símbolo de identidad.

Además de ser una celebración cultural, la Semana de Yucatán funcionará como plataforma de negocios, acercando a empresas locales y compañías de la Zona Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la economía regional.

“Queremos que las familias capitalinas se sientan parte de Yucatán”, dijo el gobernador del estado Joaquín Díaz Mena. En conferencia de prensa, invitó a los asistentes a escuchar la lengua maya, admirar los textiles, probar los sabores y reconocer el trabajo de más de 12 mil artesanas y artesanos yucatecos.

La Semana de Yucatán en México 2025 es una oportunidad única para acercarse a las raíces, sabores y talentos del sureste mexicano, sin salir de la capital.