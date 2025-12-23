El Turismo de Negocios en México se Transforma: Así Lucen los Nuevos Horizontes por Adaptación

El turismo de negocios ha experimentado una profunda transformación en los últimos años. De ser un sector en constante crecimiento, enfrentó su mayor desafío tras 2020, lo que impulsó una reinvención necesaria para adaptarse a las nuevas realidades del viajero corporativo y las exigencias del mercado global.

La Recuperación y la Nueva Era del Turismo de Negocios

A partir de 2022, con la relajación de las restricciones y el avance de la vacunación, el turismo de negocios comenzó a mostrar signos de recuperación, aunque con nuevas características:

Modelos Híbridos: La virtualidad se integró al modelo presencial, dando lugar a eventos híbridos que combinan asistentes físicos y virtuales.

Mayor Flexibilidad y Sostenibilidad: Las empresas y viajeros buscan opciones más flexibles en sus reservas y una mayor conciencia ambiental y social en sus proveedores.

"Bleisure" (Business + Leisure): Se observa una tendencia creciente a extender los viajes de negocios para incluir actividades de ocio, buscando maximizar la experiencia del viaje.

Enfoque en Seguridad y Bienestar: Los protocolos de higiene y seguridad siguen siendo prioritarios, así como el bienestar y la experiencia integral del viajero.

Según informes de SECTUR, para 2023 la ocupación hotelera en México mostró una sólida recuperación, cerrando el año con un promedio del 59.6% en los 70 centros turísticos monitoreados por la Secretaría de Turismo. La reactivación ha sido impulsada por el regreso de eventos presenciales, la necesidad de interacción cara a cara y la adaptación de la oferta.

¿Qué sigue o cuál es el panorama para el turismo de negocios?

Para los próximos años, se vislumbra un futuro prometedor pero competitivo para el turismo de negocios en México. Las tendencias apuntan hacia el uso de tecnología avanzada para mejorar la eficiencia y el compromiso, y una oferta que integre servicios de valor añadido, enfocados en la productividad y el bienestar.

Fiesta Inn: Opción a la Vanguardia en la Experiencia del Viajero de Negocios

Un ejemplo de una buena experiencia del viajero es Fiesta Inn, con más de 30 años de operación, ha desarrollado una oferta hotelera orientada a las necesidades del viajero corporativo, estableciéndose en la categoría "business class" en México.

Su filosofía se centra en un "cómo hacen las cosas", reconociendo que este segmento de viajeros requiere un apoyo específico para sus actividades laborales.

La propuesta de la cadena se dirige a quienes buscan cumplir objetivos profesionales y necesitan un entorno confiable para ello. Sus atributos incluyen un equipo con vocación de servicio, la implementación de estándares internacionales, una gestión eficiente en la resolución de problemas y un trato cálido.

Al considerar los desafíos actuales del viajero, como la gestión de imprevistos o las demandas de trabajo, Fiesta Inn busca proporcionar un ambiente que facilite la concentración en sus metas, contribuyendo a la evolución del sector de turismo de negocios en México.