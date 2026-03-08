8M en Veracruz: Así se Vivió la Marcha del Día de la Mujer este 2026

Durante la tarde de este domingo 8 de marzo del 2026, la marcha del 8M se llevó a cabo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, donde un gran número de mujeres recorrieron distintas vialidades con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El arribo de los colectivos se dio en dos puntos de la zona conurbada. Uno de ellos se registró alrededor de las 15:30 horas en el parque Zamora, en el Centro Histórico de la ciudad de Veracruz; marcharon a través de la avenida Salvador Díaz Mirón, posteriormente, llegaron a la avenida Simón Bolívar y finalizaron en la antimonumenta localizada entre dicha vialidad y el bulevar.

El segundo contingente se dio cita aproximadamente a las 18:00 horas en la Plaza Dorada en la ciudad de Boca del Río; posteriormente, se realizó el recorrido habitual por el bulevar hasta llegar al Distrito Boca, donde finalizó haciéndose una lectura del pronunciamiento.

De acuerdo con la información recabada, durante la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, no se reportaron incidentes, con lo cual ambos movimientos terminaron con saldo blanco.

Cabe destacar que en ambos movimientos, las mujeres hicieron el llamado a erradicar la violencia contra las mujeres, así como las desigualdades y las injusticias. Pidieron que se garantice la seguridad y recordaron a las mujeres que lamentablemente han perdido la vida y que hoy no pudieron marchar.

En Veracruz, la marcha finalizó en la antimonumenta localizada entre la avenida Simón Bolívar y el bulevar, donde colocaron veladoras en un altar realizado en memoria de las mujeres fallecidas y las desaparecidas; mientras que en Boca del Río, terminaron realizando la lectura del pronunciamiento.

