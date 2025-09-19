Abuelito Muere Calcinado Mientras Dormía al Incendiarse su Domicilio en Tihuatlán, Veracruz

Un hombre de 85 años perdió la vida calcinado al interior de su vivienda, la cual fue consumida por las llamas mientras él dormía. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes 19 de septiembre en la colonia El Rastro, en la cabecera municipal del municipio de Tihuatlán. La víctima fue identificada por vecinos como Pablo Castañeda, un hombre de la tercera edad que vivía en una casa con techo de lámina y estructura de madera.

Se reportó que el incendio ocurrió aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, presuntamente a causa de un corto circuito en la instalación eléctrica del domicilio. Al percatarse que el fuego consumía el inmueble, fueron los propios vecinos de la zona quienes intentaron auxiliar y se encargaron de dar aviso a los cuerpos de emergencia, quienes llegaron al lugar para combatir las llamas pero el fuego ya había tomado fuerza, impidiendo el rescate del hombre.

Según los reportes emitidos por los cueros de emergencia fue hasta cerca de las 3:55 de la madrugada cuando se confirmó el hallazgo del cuerpo calcinado en el interior de la vivienda la cual quedó reducida cenizas. Al lugar de los hechos arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), Policía Ministerial y Servicios Periciales quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las diligencias correspondientes. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Ocurrió el pasado martes 16 de septiembre que se reportó la localización de un cuerpo bajo los escombros al interior de una tienda departamental de Las Choapas, en el sur de Veracruz, que se incendió el pasado sábado 13 de septiembre. Se trataría de un adulto mayor quien fue reportado como desaparecido desde el día que ocurrió el incendio.

La víctima fue identificada como Jorge Priego, de 65 años, de la colonia Miguel Hidalgo, quien de acuerdo con sus familiares había salido de su domicilio para acudir a la tienda a revisar su afore. Desde el momento en que el señor Jorge salió se conocía su paradero. Al momento del siniestro la estructura del edificio habría colapsado, lo que presuntamente ocasionó que el hombre quedara atrapado bajo los escombros ocasionados por el derrumbe del inmueble siniestrado.

