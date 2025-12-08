Adulta Mayor Muere Mientras Realizaba Compras en Calle de Boca del Río, Veracruz

Una mujer entre los 65 y 70 años murió la mañana de este lunes 8 de diciembre, sucedió cuando hacía sus compras sobre la avenida Vía Muerta de la colonia Playa Hermosa en la ciudad de Boca del Río, presuntamente a causa de un infarto.

Hasta ahora no se tiene identificada a la persona que se desvaneció en plena banqueta y afuera de una ferretería en Vía Muerta casi esquina España del municipio boqueño.

De acuerdo con quienes la vieron cuando pasaba por el lugar, de pronto empezó a desvanecerse hasta quedar acostada en la banqueta y parte de los escalones del establecimiento comercial. Al percatarse de los hechos inmediato llamaron a los cuerpos de emergencias para que fuera atendida, sin embargo, pasaron algunos minutos para que arribaran, cuando la revisaron solo confirmaron que ya no tenía signos vitales. Así narró un testigo los hechos.

Llegué a comprar, me dijeron que se cayó y se le llamó a la Cruz Roja, pero tardó muchísimo, ya luego se pararon aquí los policías para acordonar.

Más tarde, elementos de periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y procedieron al levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO). Cabe señalar del 24 de noviembre a este lunes 8 de diciembre del año en curso, se han registrado 8 fallecimientos de personas de la tercera edad y por situaciones de salud.

Un hombre de la tercera edad perdió la vida tras ser víctima de un infarto la tarde de este lunes 8 de diciembre en Coatzacoalcos. Según el reporte de hechos sucedió en la colonia Emiliano Zapata en la calle División del Norte.

De acuerdo a lo informado la persona fallecida se trataba de un mecánico que habría ido a realizar unas compras cuando comenzó a sentirse mal y murió afuera de un local comercial establecido en esta zona del sur de Veracruz.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, fueron quienes confirmaron el fallecimiento, y se encargaron del acordonamiento de la zona donde ocurrió el deceso, hasta el arribo de los elementos de policías ministeriales para realizar el levantamiento del cuerpo.

Con información de Alfredo Arellano y Mónica Ricardez | N+

