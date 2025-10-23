Don Carlos Perdió Todo en la Inundación de Poza Rica; Vive Bajo una Lámina con sus Dos Gatos

En medio de la devastación que dejó el desbordamiento del Río Cazones en Poza Rica, Veracruz, miles de personas se vieron afectadas. Entre ellas se encuentra Don Carlos Modesto Tolentino, un adulto mayor que sobrevivió a la inundación ocurrida el pasado 10 de octubre de 2025 al norte del estado.

Actualmente, Carlos vive en la azotea de su casa bajo una lámina, acompañado de sus dos gatos. Desde el siniestro camina entre agua y lodo por las calles desoladas de la unidad habitacional “Las Gaviotas” para ir en búsqueda de alimento. Entre lágrimas y resignación, Don Carlos comparte ante las cámaras de N+ Veracruz lo que ha vivido durante esta emergencia.

Estuvo horrible todo esto, para que vea todo se perdió y por otro poco me estaba ahogando por eso, le digo que esto le debió haber pasado a mucha gente, ya ni modo hay que imponerse hay que seguir adelante.

Don Carlos Modesto Tolentino, asegura que en este inmueble vivía solo y a pesar de las condiciones adversas e inseguras en las que se encuentra el adulto mayor se niega a abandonar lo poco que queda de su casa para ir a un albergue.

Así recuerda Don Carlos el momento en que el agua inundaba su hogar

Conmovido por ver la destrucción que dejó el desbordamiento del Río Cazones, el señor Carlos recuerda el momento preciso en el cual fue alertado de que debía resguardarse por la llegada del agua que en cuestión de minutos cubrió en su totalidad las viviendas de este sector de la ciudad.

Aquí estaba cocinando cuando me gritan sálgase de aquí por qué viene el agua, bastante alta, ya vine puse la escalera que está ahí y me subí hasta aquí me llegó el agua.

A más de una semana de la inundación en Poza Rica, en la zona donde vive el Sr. Carlos el panorama no ha cambiado aún se logra ver agua estancada, lodo, escombros y olores fétidos. Al interior de su domicilio ubicado en una ladera del Río Cazones el lodo y el fango es la constante, al igual que en las viviendas de muchas familias del norte de Veracruz.

Aquí los refugios temporales activos en la ciudad de Poza Rica

Las autoridades de Protección Civil del municipio de Poza Rica mantienen a disposición de la ciudadanía algunos albergues para brindar un espacio seguro a las familias que resultaron damnificadas luego del desbordamiento del Río Cazones, estos se encuentran en diferentes sectores de la ciudad, las ubicaciones de estos refugios temporales son:

Casa del Migrante: Avenida Papantla S/N colonia Jardines en Poza Rica, Veracruz

Avenida Papantla S/N colonia Jardines en Poza Rica, Veracruz Casa de Cultura: Av. Ferrocarril S/N colonia Aviación Vieja en Poza Rica, Veracruz.

Av. Ferrocarril S/N colonia Aviación Vieja en Poza Rica, Veracruz. Centro Comunitario Las Sauces: Calle Seguro Social 10 colonia Los Sauces en Poza Rica, Veracruz.

Calle Seguro Social 10 colonia Los Sauces en Poza Rica, Veracruz. Centro Recreativo SUTERM: Gardenia y Alcatraz colonia Ampliación (junto a la Casa del Migrante).

Para reportar cualquier tipo de emergencia las líneas de emergencias dispuestas para apoyo a la población son: 982 883 7688 y el 911.

