Adulto Mayor Muere en Calles de la Colonia Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de Veracruz

La noche de este miércoles seis de mayo se registró la movilización de cuerpos de emergencias hasta la colonia Ignacio Zaragoza debido al reporte en el que se informaba sobre una persona que se encontraba inmóvil en la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre, de aproximadamente 75 años, quien, según lo informado, murió en calles de la colonia Ignacio Zaragoza, localizada en la zona centro de la ciudad de Veracruz.

Los hechos se registraron en la esquina de la avenida Lafragua con la calle Orizaba; el hombre quedó tirado sobre la banqueta de dichas vialidades tras lo que se presume habría sido problemas cardiacos, específicamente un infarto.

Elementos de seguridad, agentes ministeriales, así como periciales, arribaron al sitio donde fue reportado el hecho y procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para llevar a cabo las diligencias de ley, así como el respectivo levantamiento del cuerpo.

Información en desarrollo…