Alerta Gris por Frente Frío 25 en Veracruz en Diciembre 2025: ¿Cuándo Habrá Lluvias y Norte?

Según información proporcionada por los Meteorólogos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz informaron sobre la Alerta Gris emitida derivado de modelos de pronóstico indican el paso de un nuevo frente frío, posiblemente el sistema frontal número 25 de la temporada, el cual se espera presente efectos en la entidad veracruzana entre los días lunes 29 y martes 30 de diciembre.

Esto ocasionaría lluvias significativas en varias regiones del estado de Veracruz. Aunado a esto sistema sería impulsado por una Masa Ártica que favorecería la presencia de un Norte Violento con rachas fuertes en el estado.

La Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz informó que el pronóstico señala un elevado potencial de lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes (actividad eléctrica, ráfagas de viento y en ocasiones torbellinos) aumentará especialmente entre el lunes 29 al martes 30 de diciembre.

Para los días antes mencionados se estiman acumulados de 5 a 20 milímetros y máximos de 70 a 150 milímetros, siendo probables mayores a este rango de forma dispersa.

¿Cuales serán las velocidades de las rachas del evento de Norte en Veracruz?

Durante este periodo, se prevé un evento de norte al cual se le pronostican rachas máximas de 95 a 110 km/h en la costa central y de 85 a 100 km/h en las costa norte y sur. Así como de 45 a 60 km/h entre Xalapa-Naolinco-Misantla y el Valle de Perote.

La intensidad del viento se verá gradualmente disminuida en las zonas de costas norte y centro la noche del lunes 29, y en la costa sur en el transcurso de la noche del martes 30 y madrugada del miércoles 31.

El viento se prevé desarrollar oleaje de 4.0 a 6.0 metros en las proximidades de la costa veracruzana. Asimismo, se espera un notable descenso de la temperatura entre los días martes 30 y miércoles 31 de diciembre. Se informó también sobre la probabilidad de heladas en zonas altas por las noches y madrugadas del resto de la semana.

Las autoridades en materia de Protección Civil emitieron una lista de labores preventivas a tomar en consideración :

