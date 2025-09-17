Jornada de Vasectomías Gratuitas en Veracruz: ¿Cuándo y Dónde?; Estos son los Requerimientos
N+
En Veracruz se dio a conocer la realización de una jornada de vasectomías gratuitas a varones con deseos de paternidad satisfecha.
COMPARTE:
Mediante una publicación en su cuenta de redes sociales la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual perteneciente a la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Secretaría de Salud de Veracruz informaron acera de una jornada de vasectomías para varones con deseos de paternidad satisfecha, este jueves en la ciudad de Xalapa.
Es importante señalar que estas intervenciones serán sin costo, dicho procedimiento quirúrgico consiste en localizar, ligar y cortar los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides, este procedimiento cuenta con una efectividad del 99% y entre los beneficios que se destacan son:
- Método anticonceptivo permanente
- No interfiere con la actividad sexual
- No representa riesgo alguno para la salud
- No requiere hospitalización
- La recuperación de esta cirugía es rápida
- Anestesia Local
Noticia relacionada: Hombre Entra a Cirugía de Vesícula y le Hacen la Vasectomía
La jornada de vasectomías se realizará este jueves 18 de septiembre, en las instalaciones ubicadas en la calle Córdoba S/N esquina Ernesto Ortiz Medina del fraccionamiento Veracruz, en la ciudad de Xalapa. Para acceder a este beneficio es necesario agendar una cita al teléfono 22 88 42 17 00 Ext. 10358.
Para mayores informes se puede acceder a la pagina web www.uv.mz/cusrs o contactarse mediante correo electrónico a cusrs@uv.mx
Requerimientos previos a tomar en cuenta para la intervención
Es importante acudir aseado, haber ingerido su desayuno normal, es importante acudir acompañado, realizar el rasurado del vello y con ropa cómoda así como ropa interior ajustada. Acudir de forma puntual a la cita en la fecha y hora indicada.
Algunos de los datos importantes sobre la vasectomía son que se puede efectuar en cualquier momento, siempre y cuando el varón tenga el número de hijos planeado, haya recibido consejería, en donde se enfatice que este método anticonceptivo es de carácter permanente o definitivo, y lo solicite de manera voluntaria a su médico. Cabe resalta que la vasectomía no produce:
- Impotencia
- Disminución de la libido (deseo sexual)
- Disminución en la cantidad del semen
- Pérdida de la capacidad para tener orgasmo
- Cáncer
- Enfermedades de corazón
Historias Recomendadas:
- Ataques con Artefactos Explosivos Dejan Tres Heridos en Orizaba, Entre Ellos una Menor de Edad
- Confirman Segunda Víctima de Incendio en Tienda Departamental en Las Choapas, Veracruz
- Camioneta se Estrella Contra Palmera en el Bulevar Ávila Camacho en Veracruz
FPF