Jornada de Vasectomías Gratuitas en Veracruz: ¿Cuándo y Dónde?; Estos son los Requerimientos

En Veracruz se dio a conocer la realización de una jornada de vasectomías gratuitas a varones con deseos de paternidad satisfecha.

Dan a conocer jornada de vasectomía para varones con deseos de paternidad satisfecha, en la ciudad de Xalapa.

UV y Secretaría de Salud convocan a hombres a realizarse la vasectomía de forma gratuita. Foto: Ilustrativa | Pexels

Mediante una publicación en su cuenta de redes sociales la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual perteneciente a la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Secretaría de Salud de Veracruz informaron acera de una jornada de vasectomías para varones con deseos de paternidad satisfecha, este jueves en la ciudad de Xalapa.

Video Mitos, Rumores y Realidades de la Vasectomía | N+

Es importante señalar que estas intervenciones serán sin costo, dicho procedimiento quirúrgico consiste en localizar, ligar y cortar los conductos deferentes por donde pasan los espermatozoides, este procedimiento cuenta con una efectividad del 99% y entre los beneficios que se destacan son:

  • Método anticonceptivo permanente
  • No interfiere con la actividad sexual
  • No representa riesgo alguno para la salud
  • No requiere hospitalización 
  • La recuperación de esta cirugía es rápida
  • Anestesia Local 

La jornada de vasectomías se realizará este jueves 18 de septiembre, en las instalaciones ubicadas en la calle Córdoba S/N esquina Ernesto Ortiz Medina del fraccionamiento Veracruz, en la ciudad de Xalapa. Para acceder a este beneficio es necesario agendar una cita al teléfono 22 88 42 17 00 Ext. 10358.

Para mayores informes se puede acceder a la pagina web www.uv.mz/cusrs o contactarse mediante correo electrónico a cusrs@uv.mx 

Requerimientos previos a tomar en cuenta para la intervención 

Es importante acudir aseado, haber ingerido su desayuno normal, es importante acudir acompañado, realizar el rasurado del vello y con ropa cómoda así como ropa interior ajustada. Acudir de forma puntual a la cita en la fecha y hora indicada. 

Algunos de los datos importantes sobre la vasectomía son que se puede efectuar en cualquier momento, siempre y cuando el varón tenga el número de hijos planeado, haya recibido consejería, en donde se enfatice que este método anticonceptivo es de carácter permanente o definitivo, y lo solicite de manera voluntaria a su médico. Cabe resalta que la vasectomía no produce:

  • Impotencia
  • Disminución de la libido (deseo sexual) 
  • Disminución en la cantidad del semen
  • Pérdida de la capacidad para tener orgasmo
  • Cáncer
  • Enfermedades de corazón

