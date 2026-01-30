Aparatoso Accidente Automovilístico en Córdoba Deja Dos Personas Lesionadas

La mañana de este viernes 30 de enero se dio a conocer que dos personas resultaron con algunas lesiones esto tras sufrir un aparatoso accidente automovilístico registrado en el cruce de la calle 7 y esquina con la avenida 2 en la zona centro de Córdoba, Veracruz.

En este mismo lugar han ocurrido múltiples percances con anterioridad, derivado de que algunos automovilistas no respetan la preferencia de paso al momento de circular, y eso fue lo que ocurrió la noche del jueves 29 de enero, cuando un joven que presuntamente manejaba bajo efectos de bebidas alcohólicas en un automóvil de color vino, no hizo alto y al intentar ganar el paso, chocó contra una camioneta de color blanca.

Ambos vehículos quedaron prácticamente destrozados y paramédicos de la Cruz Roja brindaron primeros auxilios a dos personas que venían a bordo de la camioneta y tuvieron que ser hospitalizados, el conductor del coche también presentó algunos golpes pero no fue llevado a ningún hospital.

Elementos de la Policía Municipal y Tránsito y Vialidad, acudieron al lugar del accidente para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. Así como para retirar las unidades involucradas en este fuerte accidente ocurrido en la zona centro de la entidad veracruzana.

Motociclista resulta lesionado al chocar contra taxi en distribuidor vial de Veracruz

Este viernes 30 de enero se reportó un fuerte accidente entre dos motociclistas y una unidad del servicio público en su modalidad de taxi. Ocurrió en el distribuidor vial del aeropuerto en su salida hacia la avenida JB Lobos.

En el lugar de los hechos una de las motocicletas quedó sobre lo que es la desviación hacia Avenida J.B. Lobos, esto en la carretera Veracruz-Xalapa, sitio justo donde ocurrieron los hechos en donde dos motociclistas resultaron lesionados.

Video Motociclistas Resultan Lesionados Tras Fuerte Accidente en el Distribuidor Vial del Aeropuerto de Veracruz en la Carretera Veracruz Xalapa | N+

Uno de los motociclistas presentó lesiones de gravedad por este motivo tuvo que ser trasladado a un hospital por parte de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y es que de acuerdo a lo que se informó por parte de testigos es que un motociclista estaba derrapado sobre el tramo carretero Veracruz-Xalapa a la altura del distribuidor vial del aeropuerto y que también lleva hacia la Avenida J.B. Lobos en la ciudad de Veracruz.

