Asaltan con Pistola en Mano una Joyería de la Zona Centro de Córdoba; Hay un Muerto

La mañana de este lunes 6 de octubre, se reportó un asalto a una joyería, la cual se encuentra ubicada en la avenida 1 entre calles 11 y 13 del centro de Córdoba, este hecho violento dejo como saldo dos hombres heridos.

Trascendió que entre ellos se podría haber encontrado el propietario del establecimiento comercial, los primeros reportes indicaron que recibió un disparo en el pecho y por ello fue trasladado al hospital número 8 del IMSS para que recibiera atención médica especializada, donde se confirmó más tarde que había fallecido.

Video: Asaltan Joyería en el Centro de Córdoba Veracruz Hay un Muerto y Un Lesionado | N+

Otro joven lesionado fue identificado como Guillermo Zamora se dijo que se encontraba en la joyería, esta persona presenta una lesión por impacto de proyectil de arma de fuego en un pie, se informó que fue ingresado al mismo hospital, pero su estado de salud es reportado fuera de peligro.

El operativo continúa activo en el lugar de los hechos por parte de elementos policiacos, y se informó que también se realizan tareas de búsqueda en zonas y fraccionamientos aledaños. Hasta el momento se desconoce si los sujetos que perpetraron este asalto lograron llevaron mercancía o dinero del establecimiento dedicado a la venta de joyería.

