Hombre es Asesinado al Intentar Proteger a su Hijo de un Ataque en Poza Rica, Veracruz

La madrugada del pasado domigo 6 de octubre, se registró una movilización por parte de elementos de seguridad debido al reporte de un hecho violento en el que se informó que un hombre perdió la vida al intervenir en una agresión para proteger a su hijo, quien se dio a conocer que es un elemento activo de la marina.

De acuerdo con los primeros reportes, se informó que el elemento era atacado con machetes por tres individuos en la comunidad de Monte Grande, localizado en el municipio de Poza Rica la madrugada del pasado domingo. Según información de testigos, se señaló que el padre de la víctima se interpuso entre los atacantes y su hijo, sin embargo los agresores lograron herir al padre del elemento en repetidas ocasiones en distintas partes del cuerpo, lo que terminó por provocarle la muerte en el lugar de los hechos.

Identifican a las dos víctimas del ataque registrado en Poza Rica

Tras el ataque, el elemento de la marina resultó gravemente lesionado, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Naval del municipio de Tuxpan, donde permanece bajo atención médica. Se dio a conocer que la víctima mortal fue identificada como Israel González Clemente, quien intentó auxiliar a su hijo Israel "N", de 25 años. Las autoridades confirmaron que los presuntos responsables son tres hermanos residentes de la misma comunidad, uno de ellos identificado como miembro activo de la Guardia Nacional.

Así mismo, se dio a conocer que ya se abrió una carpeta de investigación para lograr el esclarecimiento de los hechos y dar con el paradero de los implicados en este homicidio, quienes tras la agresión huyeron del lugar con rumbo desconocido, por lo cual, no se ha reportado la detención de alguna persona relacionada con estos hechos.

