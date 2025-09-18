Asesinan a Ignacio Pablo Sánchez, Excandidato a la Alcaldía de Santiago Sochiapan, Veracruz

En Santiago Sochiapan, municipio veracruzano ubicado en la región del Papaloapan, se dio a conocer que durante la noche del miércoles 17 de septiembre ocurrió un hecho violento en contra una persona quien fue identificado como empresario del ramo de materiales para la construcción.Los primeros reportes señalaban que la víctima podría tratarse de Ignacio Pablo Sánchez excandidato del Partido del Trabajo en este municipio.

Tras el reporte del asesinato, en el lugar de los hechos se hicieron presentes elementos de seguridad quienes iniciaron las investigaciones correspondientes sin que hasta el momento se haya informado más al respecto.

Video Enfrentamiento Entre Fuerza Civil y Grupo Armado Deja a 5 Personas Muertas en Sochiapan, Veracruz | N+

Más tarde las primera versiones fueron confirmadas, ya que mediante redes sociales la dirigencia del Partido del Trabajo (PT) expresó en un comunicado su consternación y condenó el asesinato del excandidato, Ignacio Pablo Sánchez conocido también como “Nacho Pablo”, quien participó en la busca de la presidencia municipal de Santiago Sochiapan.

También realizaron un exhorto respetuoso pero firme a las autoridades competentes para que se realice una pronta y exhaustiva investigación, la cual permita esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Aseguraron que esta es una situación triste y lamentable, Nacho Pablo no solo fue nuestro candidato fue “El amigo del Pueblo”, como cariñosamente lo conocían en su municipio. Los dirigentes del Partido del Trabajo enviaron sus condolencias y solidaridad a los familiares y amistades de Ignacio Pablo Sánchez.

Noticia relacionada: Asesinan a Cuatro Mujeres en la Zona Norte del Estado de Veracruz

Fiscalía investiga hechos ocurridos en Santiago, Sochiapan

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que a través de la Fiscalía Regional Cosamaloapan, inició una carpeta de investigación derivado del hallazgo de los cuerpos sin vida, de las víctimas identificadas con las iniciales I.P.S., exalcalde de este municipio y su colaborador J.P.M., los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

El hallazgo de los cuerpos se realizó en un tramo carretero perteneciente al municipio de Santiago Sochiapan. Autoridades de la fiscalía informaron que se mantienen en curso las diligencias correspondientes por parte de Fiscales, Peritos y elementos de la Policía Ministerial, para el esclarecimiento de este hecho violento que cobro la vida de dos personas en la zona del Papaloapan.

Historias Recomendadas:

FPF