Atacan a Balazos Vivienda en Soconusco, Veracruz; Se Hallaron Más de 30 Casquillos Percutidos

Durante la mañana de este domingo 21 de septiembre, en el municipio de Soconusco, al sur del estado de Veracruz, se registró un presunto ataque con armas de fuego contra la fachada de una vivienda. Según los reportes, en el lugar se encontraron percurtidos más de 30 casquillos, que presuntamente corresponden a armas largas, los cuales estaban esparcidos en la calle 1906, localizada entre Allende y 21 de Marzo.

De acuerdo con los reportes, se dio a conocer que la vivienda presuntamente pertenece a un empresario dedicado a la venta de materiales para la construcción en esa zona. Al lugar de los hechos arribaron oficiales de la Policía Municipal (PM) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), así como elementos del Ejército Mexicano.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), junto con la Policía Ministerial y elementos de Servicios Periciales, se encargaron de realizar las diligencias necesarias para esclarecer estos hechos ocurridos en el municipio de Soconusco, localizado al sur del estado de Veracruz.

Un agente de tránsito murió en ataque armado en el municipio de El Espinal

En la localidad de El Entabladero, perteneciente al municipio de El Espinal, se registró un ataque armado que dejó como saldo un agente de tránsito muerto y otro gravemente herido. De acuerdo a la información obtenida, los hechos ocurrieron la tarde de este sábado 20 de septiembre cuando los oficiales realizaban operativo de retiro de polarizado a un vehículo particular.

Presuntamente, sujetos armados sorprendieron a los agentes y abrieron fuego en su contra. En el lugar de los hechos se reportó que un oficial habría perdido la vida, mientras que su compañero tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la región, donde se reporta que su estado de salud es crítico.

