Ataque Armado Deja Dos Hombres Lesionados de Bala en Minatitlán, Veracruz

En el municipio de Minatitlán, al sur del estado de Veracruz, dos hombres resultaron lesionados con impactos de bala tras un ataque armado directo. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes 7 de abril, en la calle principal de Capoacán.

Las víctimas del ataque fueron dos hombres, identificados como Carlos y Rigoberto de 25 y 47 años, respectivamente. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron para brindarles los primeros auxilios a los lesionados, logrando estabilizarlos y trasladarlos de urgencia al Hospital General de Minatitlán, donde ingresaron con heridas.

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Elementos ministeriales acudieron al lugar y realizaron las diligencias correspondientes, para iniciar con las investigaciones derivado de los hechos. Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque armado así como se existen persona detenidas como responsables de lo ocurrido.

Joven es asesinado a disparos en Atoyac, Veracruz; el hombre vestía un disfraz de diablo

El pasado domingo 5 de abril, se registró un ataque armado donde un joven fue asesinado a tiros por sujetos desconocidos, en la colonia Cortina, cerca de la iglesia Cristo Rey, en la comunidad Potrero Nuevo perteneciente al municipio de Atoyac, en la zona centro de Veracruz.

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De acuerdo a los hechos, vecinos alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia 911, al escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Este ruido desató una inmediata movilización de instancias policiacas y grupos de auxilio.

Las autoridades arribaron para tomar conocimiento y brindar los primeros auxilios al joven; sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales. No se reportaron personas detenidas como responsables del ataque armado que se dio frente al inmueble donde anteriormente se ubicaba la escuela Fernando Domínguez Proy, a escasos metros de la mencionada parroquia.

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