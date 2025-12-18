Ataque Armado a Disparos Termina en Privación de la Libertad en Veracruz; Hay un Lesionado

La noche de este miércoles 17 de diciembre se registró un ataque armado contra una caseta de vigilancia ferroviaria, ubicada en las inmediaciones de la comunidad Cuauhtémoc, perteneciente a la ciudad de Córdoba en la región de las Altas Montañas de Veracruz.

Según el reporte de hechos, en el lugar fueron encontrados dos elementos golpeados, otro más resultó con una herida de bala en una pierna y otro de los guardias fue privado de la libertad por un lapso de aproximadamente una hora. Este hecho violento provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en los límites de Córdoba y Amatlán de los Reyes, en donde se desplegó este fuerte operativo para para dar con los autores de este ataque armado.

Se informó que sujetos armados llegaron hasta la zona de la caseta a bordo de tres motocicletas, descendieron de sus unidades y abrieron fuego en contra de las instalaciones, logrando herir a uno de los guardias en una pierna, después del ataque dejaron abandonadas las unidades en las cuales llegaron al sitio, y huyeron a bordo de otra unidad llevándose con ellos a uno de los guardias privándolo de la libertad.

Presuntamente tras consumar la agresión huyeron con rumbo hacía la zona del Río Seco, se informó que otros dos guardias que se encontraban en el lugar intentaron impedir la privación de la libertad, pero fueron golpeados por los agresores sin lograr impedir que huyeran.

Se desplegó en la zona un operativo y finalmente el hombre privado fue localizado sano y salvo, solo con algunos golpes que no ponían en peligro su vida. Estos hechos causaron expectación entre vecinos y habitantes de los lugares aledaños al punto donde se dio el ataque armado, y piden se refuerce la vigilancia en esta sector de la ciudad.

El estado de salud del herido de bala es reportado como estable. Elementos de la Fiscalía acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y hallaron casquillos percutidos además de las motocicletas que fueron abandonadas en el lugar, todo esto quedó a disposición de las autoridades, quienes continúan con las investigaciones para intentar ubicar a los autores de este hecho violento.Otro ataque armado reciente ocurrido en Veracruz

Durante la noche del pasado viernes 12 de diciembre se reportó una persona sin vida y otra más que resultó lesiones, este fue el saldo de un ataque armado que se registró, en el Callejón Azteca y Derecho de Vía, ubicado en la colonia Francisco Villa de Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz.

La víctima herida de bala recibió el auxilio de los vecinos del lugar donde ocurrió el ataque, fueron quienes se encargaron de trasladarlo a un hospital a bordo de una motocicleta, para recibir atención médica especializada e intentar estabilizarlo derivado de las heridas que presentaba.

