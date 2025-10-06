Matan a Jessica Luna Aguilera, Excandidata a Presidencia Municipal de Yanga en Ataque Armado

Este lunes 6 de octubre, fue asesinada Jessica Luna Aguilera, Excandidata a la presidencia municipal del municipio de Yanga, Veracruz, por el Partido del Trabajo (PT) en el municipio de Atoyac. La Comisión Estatal de PT informó la pérdida por medio de un comunicado.

La Fiscalía General del Estado informó, que se ha iniciado una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Córdoba, con motivo de los hechos suscitados el día de hoy, en donde perdió la vida Jessica Luna.

También añadió, que Policías ministeriales, en coordinación con fuerzas federales y elementos de Seguridad Pública se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

PT emite comunicado por muerte de Jessica Luna Aguilera en Atoyac

A través de un comunicado, el Partido del Trabajo (PT), confirmó que fue asesinada la excandidata a la presidencia municipal de Yanga, Veracruz, Jessica Luna Aguilera, joven madre y abogada. Además, en dicho mensaje, piden a las autoridades, que se realice la investigación correspondiente para dar con los responsables.

Condenan asesinato de Jessica Luna, excandidata a la presidencia de Yanga. Foto: PT

Matan a Ignacio Pablo Sánchez, Excandidato a la Alcaldía de Santiago Sochiapan, Veracruz

En el municipio de Santiago Sochiapan, ubicado en la región del Papaloapan, se dio a conocer que durante la noche 17 de septiembre fue asesinado Ignacio Pablo Sánchez, excandidato del Partido del Trabajo en este municipio. En el lugar de los hechos se hicieron presentes elementos de seguridad, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes.

Video: Imputan a Excandidato de Las Vigas por Presunto Autosecuestro

Mediante redes sociales, la dirigencia del Partido del Trabajo (PT), compartió en un comunicado donde condenó el asesinato del excandidato, conocido también como “Nacho Pablo”, quien participó por la presidencia municipal de Santiago Sochiapan.

Nacho Pablo fue llamado también “El amigo del Pueblo”, por los habitantes de la zona, por lo que los dirigentes del Partido del Trabajo, enviaron sus condolencias y solidaridad a los familiares y amistades de Ignacio Pablo Sánchez.

