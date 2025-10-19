Hombre Muere y Mujer Resulta Lesionada en Ataque Armado en Vivienda de Cosoleacaque, Veracruz

En Cosoleacaque al sur de Veracruz durante la noche de pasado viernes 17 de octubre un ataque armado dejó un hombre muerto y una mujer lesionada. Los hechos de violencia ocurrieron en una vivienda ubicada sobre la calle Sinaloa, entre Sonora y Morelos, en la colonia Emiliano Zapata.

Se dio a conocer que los presuntos agresores ingresaron directamente al domicilio y dispararon en repetidas ocasiones contra la pareja, fueron los vecinos quienes solicitaron el auxilio a las autoridades de seguridad.

Minutos más tarde paramédicos confirmaron el deceso de un hombre, mientras que la mujer fue trasladada de urgencia a un hospital de la zona, donde su estado de salud es reportado como delicado. Elementos de seguridad implementaron un fuerte operativo en el área, sin que hasta el momento se haya reportado la detención de los responsables.

Hallan persona sin vida en una cueva en el Naranjal, Veracruz

El hallazgo de un hombre sin vida en una cueva de la comunidad de Tequecholapa, municipio de Naranjal, provocó la movilización de corporaciones policiales y personal de la Fiscalía Regional de la Zona Centro-Córdoba.

El descubrimiento fue reportado mediante una llamada al número de emergencias 911, luego de que habitantes de la zona encontraran el cuerpo en el interior de una formación rocosa ubicada en una zona de difícil acceso.Debido a las condiciones en que fue localizado el cuerpo, las autoridades no pudieron determinar de inmediato la identidad ni la edad aproximada de la víctima.

Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal, Estatal y Ministerial Acreditable, quienes tras confirmar la presencia del cadáver, procedieron a acordonar el área y preservar la escena conforme al protocolo de cadena de custodia. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se espera su identificación oficial en las siguientes horas.

Historias Recomendadas:

Con información de Mónica Ricardez y Carlos Da Silva | N+

FPF