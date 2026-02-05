Aumenta Costo para Sacar la Licencia de Conducir en Veracruz 2026: ¿Cuánto Cuesta Ahora?

Debido a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización conocida como UMA, para el año 2026 se registró un incremento en cuanto los costos de las tarifas de la licencia de conducir en el estado, quedando de la siguiente manera:

Licencia tipo A: Esta licencia es para el servicio del transporte público de pasajeros tiene un costo actual de $2432 pesos nueva y de $1,287 pesos Canje y $2,146 pesos permanente.

Licencia tipo B: Para el servicio del transporte de carga y particular tiene un costo actual de $2,289 pesos una nueva, el canje cuesta $1,144 pesos y la permanente $2,003 pesos.

La licencia tipo C: Que corresponde al servicio particular hasta 3.5 toneladas, tiene un costo de $2,003 pesos nueva, $1001 pesos canje y $1,716 pesos la permanente.

La licencia tipo D: Para vehículos de 2 o 3 ruedas y motos tiene un costo actual de $1,430 pesos nueva, de $858 pesos canje y de $1,430 pesos permanente.

Es importante recordar que en el estado de Veracruz se expiden licencias permanentes, esta modalidad solo aplica para personas mayores de 50 años de edad. Ante este incremento los conductores que acuden a realizar su trámite mostraron su inconformidad.

Habían dicho que eran 1300 y ahora salen que 1400 el trámite que voy a realizar en 2 o 3 días de aumento si es un poquito complicado mas que tenemos que venir a la capital a tramitar esta licencia.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la licencia de conducir?

Identificación oficial vigente con fotografía, credencial del INE, pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional o cédula profesional.

-Extranjeros: Presentar documentación oficial que acredite su estancia legal en el país. Comprobante de domicilio original, recibo de luz, agua, teléfono, predial o constancia de residencia, emitida por la autoridad municipal con vigencia no mayor a 3 meses. CURP actualizada. Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA). Comprobante de pago.

Para la licencia tipo “A” deberá acreditar previamente el curso de capacitación en materia vial impartido por la Dirección General de Transporte del Estado.

