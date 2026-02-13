Auto se Impacta Contra Puesto de Periódicos tras Intentar Esquivar Autobús en Córdoba, Veracruz

La mañana de este viernes 13 de febrero, se registró un accidente en el cruce de la avenida 6 y calle 15, en la colonia Centro del municipio de Córdoba, luego que un automóvil particular terminara estrellado contra un puesto de periódicos.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo color blanco, perdió el control de la unidad al intentar esquivar un autobús que circulaba por la zona. Tras la maniobra, el automóvil se proyectó hacia la banqueta e impactó el puesto. Afortunadamente, el percance dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

Video: Colapsa Autopista Córdoba-Orizaba por Volcadura de Tráiler

Tren impacta camioneta en Cosoleacaque dejando seis personas lesionadas

El pasado miércoles 11 de febrero, seis personas resultaron lesionadas tras un accidente vial ocurrido en la zona sur del estado de Veracruz. En el percance se vieron involucrados un tren y una camioneta particular.

Noticia relacionada: Falla en Semáforos Ocasiona Choque en Avenida La Fragua en Veracruz

El accidente que se registró en el municipio de Cosoleacaque, de acuerdo con los hechos, se dio en la zona que divide a las colonias Patria Libre y Francisco I. Madero localizado al sur del estado de Veracruz. El conductor de la unidad particular presuntamente habría intentado ganarle el paso al tren, pero impactándolo generado el siniestro.

La camioneta particular que fue impactada por el tren, se proyectó a varios metros del lugar del accidente, quedando volcada y con severos daños en su estructura. Mientras tanto, las seis personas que iban de tripulantes quedaron con múltiples lesiones después del choque.

Al lugar de los hechos en la zona sur del estado, llegaron elementos de Protección Civil del municipio de Minatitlán, así como de Cosoleacaque, quienes se encargaron de atender a las personas heridas en el accidente.

Historias recomendadas:

LLZH