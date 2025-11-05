Aseguran 50 Mil Litros de Hidrocarburo y Vehículos Robados en Veracruz; Hay Dos Detenidos

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz informaron acerca de un operativo desplegado donde lograron un importante aseguramiento de hidrocarburo, además de la detención de dos personas presuntamente vinculadas al robo y transporte de hidrocarburo en la entidad Veracruzana.

En estas acciones de seguridad se informó que trabajaron en forma conjunta elementos de diversas corporaciones de seguridad como Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano (DEFENSA) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Veracruz.

Según el informe de las autoridades correspondientes, durante esta movilización se aseguraron diversos vehículos algunos de ellos con reporte de robo:

Un tractocamión

Un autotanque cargado con aproximadamente 50 mil litros de hidrocarburo

cargado con aproximadamente de Un automóvil

Una camioneta

Cinco motocicletas

Cuatro vehículos

Durante estas acciones operativas se detuvo al menos a dos personas en el lugar de los hechos. Los cuales se presumen inocentes y serán tratados como tal durante su procedimiento, en tanto no se declare su responsabilidad mediante alguna sentencia por el órgano jurisdiccional.

Otro aseguramiento de hidrocarburo reciente en Veracruz

Durante la tarde del pasado sábado 1 de noviembre, el Gabinete de Seguridad de México informó que se realizó un operativo en en el estado de Veracruz, en el que se logró el aseguramiento combustible presuntamente de procedencia ilícita.

De acuerdo con el reporte de las autoridades de seguridad en dicho comunicado, fueron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), La Fiscalía General de la República (FGR), de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) quienes lograron la detención de al menos 8 personas relacionadas con estos hechos.

Video Aseguran 60 Mil Litros de Hidrocarburo y Detienen a una Persona en Corregidora | N+

Así mismo, se confirmó el aseguramiento de al menos 250 mil litros de hidrocarburo los cuales se encontraban en una supuesta empresa de manejo de residuos, la cual, operaba como fachada para el almacenamiento y venta ilegal de combustible en este punto de la entidad veracruzana.

Historias Recomendadas:

FPF