Confirman 15 Casos de Sarampión en el Estado de Veracruz

El último reporte federal indica que en el estado de Veracruz, se han confirmado 15 casos de sarampión y 135 casos probables acumulables, es decir, en espera de confirmación por análisis.

A inicios de este mes de febrero 2026, la Jurisdicción Sanitaria VI en la ciudad de Córdoba, confirmó que existía un caso de sarampión en la región. Se trató de una mujer, de quien su padecimiento ya se mantenía controlado y bajo vigilancia.

En lo que va de este 2026, las autoridades confirman también 2 muertes a causa de sarampión que se ubican en Michoacán y Tlaxcala. El grupo de edad con el mayor número de casos a nivel nacional es de 1 a 4 años (1,290 casos), seguido del grupo de 5 a 9 años (1,039 casos) y el de 25 a 29 años (938 casos).

¿Qué Personas Deben Vacunarse Contra el Sarampión en el Estado de Veracruz?

Es de mencionar del 2025 a la fecha, el sarampión ha cobrado la vida de 27 personas, la tasa de letalidad se ubica sobre todo al norte del país.

¿Dónde puedo vacunarme contra el sarampión en Veracruz?

Fue instalado un módulo de vacunación gratuita en el edificio Trigueros en la ciudad de Veracruz, al que pueden acudir los ciudadanos para vacunarse contra el sarampión. Este módulo de vacunación estará en operación de lunes a viernes de 09:00 de la mañana a 02:00 de la tarde.

El módulo de vacunación estará activo durante todo el mes de febrero, para la aplicación de los reactivos de influenza, neumococo y sarampión. Autoridades de Salud, invitan a los los veracruzanos a que acudan a vacunarse principalmente a quienes requieren refuerzo a partir de los 12 a 49 años. El único requisito en presentar la cartilla de vacunación para los niños.

