Habitantes de Coscomatepec Bloquean Carretera Fortín-Huatusco a la Altura del Kilómetro 23

Habitantes de la comunidad de Zacatla, perteneciente al municipio de Coscomatepec, llegaron al Palacio Municipal para dialogar con la autoridad; sin embargo, al no ser atendidos, comenzaron a causar destrozos al inmueble.

Pasaron más de cuatro horas a la espera de ser escuchados y, alrededor de las doce del día de este miércoles 20 de mayo, decidieron entrar al palacio para constatar que, en efecto, el presidente municipal no se encontraba en el lugar.

En cuestión de minutos, los manifestantes que ingresaron al lugar comenzaron a romper algunos cristales y, posteriormente, empezaron a aventar por las ventanas documentos que tomaron de los escritorios del Palacio Municipal.

Video: Habitantes de Zacatla en Coscomatepec, Veracruz, Boquean Carretera Fortín-Huatusco

Los inconformes permanecieron afuera del ayuntamiento hasta aproximadamente las tres de la tarde y determinaron iniciar un bloqueo en las inmediaciones de la carretera federal Fortín-Huatusco, y a la altura del kilómetro 23 en ambos sentidos.

Hasta este momento, el Palacio Municipal de Coscomatepec permanece cerrado por los manifestantes, a la espera de ser atendidos, mientras que las autoridades municipales no han emitido un comunicado sobre los hechos ocurridos durante la tarde de este miércoles 20 de mayo.

Debido a dicho bloqueo y a que este tramo carretero es uno de los más transitados, se han registrado largas filas de vehículos particulares y unidades pesadas de carga; asimismo, personas que se trasladaban en transporte público bajaron de los camiones para seguir su trayecto a pie debido a que las unidades no podían circular.

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