Inicio Veracruz Cae en Veracruz el Premio Mayor de 17 MDP del Sorteo Superior de la Lotería Nacional 2882

Cae en Veracruz el Premio Mayor de 17 MDP del Sorteo Superior de la Lotería Nacional 2882

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El premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional en su edición 2882, con un premio de 17 millones cayó en la ciudad de Xalapa en Veracruz.

Resultados del sorteo superior de la Lotería Nacional del 24 de abril del 2026.

Conoce el numero ganador del premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional de Hoy. Foto: Lotería Nacional

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La noche de este viernes 24 de Abril se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional en su edición número 2881, el cual celebró el día internacional del deporte.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 09283, la serie número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Xalapa, Veracruz, la serie número 2 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Video ¿Qué Número y Dónde Cayó el Premio Mayor del Sorteo Superior 2881 de la Lotería Nacional? | N+

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 3 y 4. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

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