Cambian Fecha del Sorteo Servicio Militar 2025 en Veracruz: ¿Cuándo es y en Dónde Será?

Mediante un comunicado oficial la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) brindó información a la población en general, acerca del sorteo del Servicio Militar Nacional en Veracruz, para los jóvenes de la clase 2007 y remisos que por disposición de autoridades de DEFENSA este evento anual será pospuesto.

Este año el sorteo estaba programado para realizarse este domingo 9 de noviembre a las 8 de la mañana, la ubicación determinada para llevar acabo este evento era en las instalaciones del campo de beisbol del Parque Ecológico “Adolfo Ruiz Cortines", el cual se encuentra ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre esquina con la calle José Azueta, justo a un lado de las instalaciones de la torre pediátrica de la ciudad de Veracruz.

Este evento del sorteo del Servicio Militar 20025 según datos confirmados por la Secretaría de la Defensa Nacional será el próximo domingo 23 de noviembre, contará con el mismo horario y será realizado en la misma ubicación que se tenía prevista , siendo modificada solo la fecha.

Para acudir a este evento se les recuerda a los interesados que deberán presentarse portando una ropa especifica la cual es una playera blanca lisa, un pantalón de mezclilla color azul y gorra, como es comúnmente el uniforme con el cual acuden los jóvenes que realizan este servicio a las instalaciones militares.

Quien requiera mayores informes y los interesados podrán acudir a las instalaciones de la Dirección de Gobernación del ayuntamiento de Veracruz, área que es la encargada de realizar el reclutamiento de los jóvenes a participar en la convocatoria del Servicio Militar en esta edición 2025.

¿Qué es la cartilla del servicio militar nacional?

Conforme a información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la cartilla del Servicio Militar Nacional es un documento de identificación militar expedida a los mexicanos. Según el Artículo 1º de la Ley del Servicio Militar Nacional declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, entre los 18 y 40 años de edad, existiendo la posibilidad de efectuarlo en el extranjero.

El artículo 11 del citado ordenamiento determina que todos los mexicanos tienen la obligación de inscribirse en las oficinas dispuestas en las instalaciones municipales o en las oficinas consulares de México, en su calidad de auxiliares de las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

