Video: Captan en Video Cuatro Delfines Cerca de Zona Arrecifal de Veracruz

Este sábado 25 de abril en aguas del Golfo de México frente a la costas veracruzanas, turistas a bordo de una embarcación que navegaba por la zona del Arrecife conocido como de La Blanca Lograron captar en video mediante sus dispositivos telefónicos, a un grupo de cuatro delfines que disfrutaron y jugaron cerca de las embarcaciones, Ocurrió en el lugar conocido como Salmedina ubicado a unos 15 o 20 minutos mar adentro a un costado de la localidad de Anton Lizardo en Alvarado, Veracruz.

En el video se aprecia a los delfines nadando en el agua color turquesa del mar y bajo los fuertes rayos del sol, que este sábado registró una alta temperatura que alcanzó los 31 grados y una sensación térmica aún mayor, esto derivado de los efectos originados por la ola de calor que se encuentra pronosticada para gran parte de Veracruz durante este fin de semana.

Información en desarrollo…