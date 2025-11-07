Carambola en la Carretera Córdoba-Orizaba Provoca Caos Vial; Un Conductor Resultó Lesionado

Durante la tarde de este viernes 7 de noviembre, se registró una carambola sobre la autopista Orizaba-Córdoba, donde al menos tres vehículos se vieron involucrados en este percance automovilístico.

Según la información recabada, el percance ocurrió cuando uno de los automóviles involucrados frenó de manera repentina, provocando que las unidades que circulaban detrás no alcanzaran a detenerse a tiempo.

Minutos después arribaron hasta el sitio de los hechos paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y elementos de Rescatistas Primeros Respondientes de Fortín, quienes se encargaron de brindar atención médica prehospitalaria a las personas que resultasen lesionadas.

Fue el conductor de una camioneta de color blanco quien tuvo que ser atendido, ya que resultó lesionado; sin embargo, fue atendido en el sitio y no hubo necesidad de trasladarlo a un centro hospitalario. Así mismo, en el lugar del accidente se realizaron maniobras de abanderamiento, para así evitar un nuevo accidente en la zona.

En el sitio se registraron largas filas de vehículos por la afectación vial que el percance ocasionó en el kilómetro 5+500, donde minutos después se realizaron las labores de retiro de cristales regados durante un percance entre dos tráilers.

Muere un hombre tras choque entre un tractocamión cargado de cervezas y una pipa

Las primeras horas de este viernes 7 de noviembre se registró un fuerte percance vial en la autopista Córdoba-Veracruz, donde hasta el momento se reporta una persona fallecida en el lugar de los hechos.

El accidente fue protagonizado por un tractocamión que transportaba cervezas y una pipa, la cual, según lo narrado, se encontraba vacía durante el momento en el que ocurrió el percance. Ambos vehículos de carga se habrían impactado mientras circulaban aproximadamente a la altura del kilómetro 5+300 en el carril que va de Córdoba a Cuitláhuac.

Elementos de Caminos Federales y Puentes (CAPUFE) fueron los encargados de realizar las labores de abanderamiento en el sitio; minutos más tarde se informó que el operador de la pipa habría perdido la vida en el lugar del accidente, mientras que la persona que conducía el tractocamión terminó con lesiones.

Así mismo, se dio a conocer que pobladores de la zona aprovecharon la situación para realizar actos de rapiña, pues comenzaron a tomar las cajas de cervezas que quedaron expuestas luego de que el tractocamión que las transportaba se volcara.

