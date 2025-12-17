¿Qué Artistas Darán Concierto en el Carnaval de Veracruz 2026? Cartelera y Lista de Actividades

La tarde de este miércoles 17 de diciembre, durante un evento de presentación del Carnaval de Veracruz 2026, se dieron a conocer varios detalles sobre las actividades y artistas que se presentarán en dicha celebración.

Como ya es tradición en cada carnaval, se realizarán eventos masivos, los cuales serán amenizados por distintos cantantes de géneros musicales variados, así como distintas actividades que podrá reañizar el público tanto local como extranjero.

¿Qué artistas vienen al Carnaval de Veracruz 2026?

Durante la presentación de dicho evento, se dio a conocer la cartelera de cantantes y artistas que estarán presentes en el Carnaval de Veracruz 2026, entre los que se encuentran artistas como:

Nelson Kanzela abre la serie de conciertos masivos, presentándose el martes 10 de febrero durante la "Quema del Mal Humor".

abre la serie de conciertos masivos, presentándose el martes 10 de febrero durante la "Quema del Mal Humor". Agrupación Urbana Picus, 11 de febrero, durante la coronación de reyes infantiles.

11 de febrero, durante la coronación de reyes infantiles. Joseph Amado & Lavoe Orquesta y la agrupación Havana de Primera , jueves 12 de febrero en la Coronación del Rey.

, jueves 12 de febrero en la Coronación del Rey. Carlos Rivera el viernes 13, para la coronación de la reina.

el viernes 13, para la coronación de la reina. Concierto de Reggaeton Mexa, sábado 14 de febrero, día del primer desfile.

sábado 14 de febrero, día del primer desfile. Christian Nodal, domingo 15 de febrero

domingo 15 de febrero Banda MS, lunes 16 de febrero

lunes 16 de febrero Mon Laferte, martes 17 de febrero

martes 17 de febrero Chiquito Team Band el miércoles 18 de febrero, durante el entierro de Juan Carnaval.

Estas son las actividades que se llevarán a cabo por festejos de Carnaval.

De acuerdo con la información emitida por la organización del Carnaval de Veracruz, se dio a conocer que se pretende que este festejo dure 38 días, en los cuales se podrán realizar, como parte de un preludio, las siguientes actividades:

Martes 13 de enero: Taller de samba y batucada

Miércoles 14 de enero: Taller de maquillaje artístico

Jueves 15 de enero: Taller de samba y batucada

Sábado 17 de enero: Papaquí

Lunes 19 de enero: Taller de maquillaje carnestolendo

Lunes 26 y miércoles 28 de enero: Taller de Mojigangas

Cabe destacar que el Carnaval de Veracruz, hasta este 2025, se realizó durante los meses de junio y julio; sin embargo, hasta hace unos meses se informó que regresaría a sus fechas habituales, es decir, se volverá a realizar durante el mes de febrero.

