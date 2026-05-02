Cateos en Veracruz Hoy: Movilización por Operativos en Calles de Boca del Río

Este fin de semana, elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con la Policía Naval, el Ejército y la Policía Estatal, llevaron a cabo dos operativos de cateos en diferentes domicilios, en dos acciones distintas.

El primer operativo se llevó a cabo sobre la Avenida 11 y la Avenida Nueve, entre las calles Cuatro y Notiver, en la Colonia Venustiano Carranza de la ciudad de Boca del Río. Varias vialidades fueron acordonadas dentro de un perímetro.

El otro operativo se realizó sobre la Calle de Revillagigedo, entre las calles de Alcocer y Collado, en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz. El personal federal también acordonó el área. Hasta el momento, no se informó sobre los motivos de ambos despliegues, ni tampoco si hubo personas detenidas.

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