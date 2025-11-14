Choque Entre Camioneta y Autobús de Pasajeros Deja Varios Lesionados en Carretera Xalapa-Perote

Durante la tarde de este viernes 14 de noviembre, se registró un accidente sobre la carretera 140 de Xalapa-Perote en el que se vieron involucradas dos unidades, una camioneta particular y un camión de transporte foráneo de pasajeros que llevaba como ruta Villa Aldama y Tlapacoyan.

Los vehículos se impactaron de frente y derivado de este accidente se reportaron varios lesionados, por lo que hasta el lugar de los hechos se trasladaron unidades de los cuerpos de emergencia con sirena abierta debido a que dos personas fueron trasladadas de emergencia a un hospital de la zona.

Información en desarrollo...