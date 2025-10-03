Cierres Viales en Veracruz Este Sábado 4 de Octubre por Desfile Naval: Horarios y Rutas Alternas

Se dio a conocer información acerca de los cierres viales que se están presentando en el centro de la ciudad y puerto de Veracruz este sábado 4 de octubre por la ceremonia y desfile naval que se realizará en la Macroplaza del Malecón, esto con motivo de los 204 años de la creación de la Armada de México, se prevé que las afectaciones a la circulación vehicular sean en horario de las 7 mañana y se espera culminen a las 3 de la tarde.

Estas son la vialidades que presentarán cierres en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz:

El bulevar Manuel Ávila Camacho permanecerá cerrado en ambos sentidos.

El Puente Morelos permanecerá cerrado, por lo que quienes circulen de norte a sur sobre el bulevar Fidel Velázquez deberán desviarse por la Avenida Ignacio Allende.

Las calles de la zona centro como Mario Molina , Mariano Arista y Francisco Canal desembocarán hacia la Avenida Hidalgo .

, y desembocarán hacia la . Quienes se trasladen de la ciudad de Boca del Río hacia la Zona Norte de la ciudad d eVeracruz, podrán circular sobre la Avenida Díaz Mirón y la otra vía alterna será la Avenida Miguel Alemán con incorporación a la Avenida Allende.

Otras vialidades que permanecerán cerradas a la circulación vehicular por el evento naval son:

El cruce de las calles Ignacio López Rayón con Xicoténcatl .

. El cruce de Ignacio López Rayón con Valentín Gómez Farías .

con . La intersección de Independencia y Víctimas del 25 de Junio.

Se informó que Avenida Salvador Díaz Mirón permanecerá abierta a la circulación por lo que autobuses y automovilistas puedan retornar en el Parque Zamora hacia la Av. Díaz Mirón nuevamente.

