Cierres Viales en Veracruz Este Sábado 4 de Octubre por Desfile Naval: Horarios y Rutas Alternas
Alfonso Rodríguez | N+
Estos serán las vialidades que permanecerán cerradas a la circulación con motivo de la ceremonia y desfile naval que se llevará a cabo en la Macroplaza del malecón y el bulevar Manuel Ávila Camacho.
Se dio a conocer información acerca de los cierres viales que se están presentando en el centro de la ciudad y puerto de Veracruz este sábado 4 de octubre por la ceremonia y desfile naval que se realizará en la Macroplaza del Malecón, esto con motivo de los 204 años de la creación de la Armada de México, se prevé que las afectaciones a la circulación vehicular sean en horario de las 7 mañana y se espera culminen a las 3 de la tarde.
Estas son la vialidades que presentarán cierres en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz:
- El bulevar Manuel Ávila Camacho permanecerá cerrado en ambos sentidos.
- El Puente Morelos permanecerá cerrado, por lo que quienes circulen de norte a sur sobre el bulevar Fidel Velázquez deberán desviarse por la Avenida Ignacio Allende.
- Las calles de la zona centro como Mario Molina, Mariano Arista y Francisco Canal desembocarán hacia la Avenida Hidalgo.
- Quienes se trasladen de la ciudad de Boca del Río hacia la Zona Norte de la ciudad d eVeracruz, podrán circular sobre la Avenida Díaz Mirón y la otra vía alterna será la Avenida Miguel Alemán con incorporación a la Avenida Allende.
Otras vialidades que permanecerán cerradas a la circulación vehicular por el evento naval son:
- El cruce de las calles Ignacio López Rayón con Xicoténcatl.
- El cruce de Ignacio López Rayón con Valentín Gómez Farías.
- La intersección de Independencia y Víctimas del 25 de Junio.
Se informó que Avenida Salvador Díaz Mirón permanecerá abierta a la circulación por lo que autobuses y automovilistas puedan retornar en el Parque Zamora hacia la Av. Díaz Mirón nuevamente.
Información en desarrollo...
