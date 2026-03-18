Por Fuga de Amoniaco y Presuntas Irregularidades Clausuran Fábrica de Hielo en Xalapa

La mañana de este miércoles 18 de marzo se dio a conocer por parte de las autoridades la determinación de que la planta de hielo ubicada en la esquina de la avenida Pípila y Celaya, en la colonia José Cardel perteneciente a la ciudad de Xalapa, fuera clausurada de manera temporal tras un incidente por la emisión de olor a amoniaco que obligó a evacuar a varias escuelas asentadas en zonas cercanas a la fábrica que presentó la fuga.

Video Clausuran Fábrica de Hielo por Fuga de Amoniaco en Xalapa | N+

La autoridad informó que la medida se tomó debido a que la empresa incumplía con la normatividad vigente y ya contaba con antecedentes, pues días antes había sido apercibida por no presentar la documentación requerida para su operación.

Es importante recordar que el incidente provocó la evacuación de cerca de 399 personas de al menos 3 planteles escolares, además se informó acerca del traslado de una persona con signos de intoxicación a las instalaciones de la Clínica Número 11 del IMSS para ser valorada y recibir atención médica especializada.

Autoridades señalaron que la clausura permanecerá hasta que los responsables acrediten el cumplimiento de las medidas de seguridad, al tratarse de un establecimiento que maneja sustancias peligrosas.

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Otras clausuras realizadas este día en la ciudad de Xalapa

En lo que va del mes de marzo en la ciudad de Xalapa se han clausurado entre cinco y seis establecimientos, en su mayoría dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, por incumplir la normativa vigente en la ciudad capital.

Las autoridades locales han confirmado que mediante operativos nocturnos coordinados con dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Protección Civil (PC) y Medio Ambiente, se ha venido supervisando la normativa que comprende el cumplimiento de horarios, permisos y disposiciones legales en los establecimientos comerciales. Entre las principales irregularidades detectadas destacan operar fuera del horario permitido, carecer de refrendo actualizado o permitir el ingreso de menores de edad.

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