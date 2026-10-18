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Activan Plan Marina en Tuxpan para Apoyar a Habitantes de Álamo tras Inundaciones

Tras las intensas lluvias y anegaciones, las autoridades se encuentra realizando acciones preventivas, de vigilancia y auxilio para la población al norte de la entidad veracruzana

Activan Plan Marina en Tuxpan para Apoyar a Habitantes de Álamo tras InundacionesLa medida se implementó tras los efectos del Frente Frío No. 2 al norte del estado. Foto: SEMAR

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Plan Marina activado en Tuxpan: 14,968 elementos navales y 64 vehículos listos para apoyar a Álamo tras inundaciones.

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