Activan Plan Marina en Tuxpan para Apoyar a Habitantes de Álamo tras Inundaciones

Derivado del paso del Frente Frío No. 2, La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, dio a conocer que se mantienen acciones de prevención, vigilancia y auxilio a la población ante los efectos de este fenómeno y el evento de norte en las costas de Veracruz y Tamaulipas.

Por medio de un comunicado, se informó que, para atender posibles emergencias, se dispone de 14,968 elementos navales distribuidos en la primera Región Naval y sus mandos subordinados, así como de 64 vehículos, cinco buques, 14 embarcaciones y nueve drones.

Asimismo, se informó que se dispone de tres plantas potabilizadoras, tres cocinas móviles, seis unidades de maquinaria pesada y siete Brigadas de Respuesta a Emergencias (700 elementos con equipo zapa) con un Puesto de Mando y Control instalado en la Primera Región Naval.

En Veracruz, se difunden avisos preventivos mediante perifoneo y redes sociales oficiales, en coordinación con autoridades civiles, para alertar a la población. El Sector Naval de Tuxpan activó el Plan Marina en su Fase de Prevención, alistó a su brigada, respondió a emergencias y desplegó personal para realizar reconocimientos en zonas susceptibles.

Durante las inundaciones de Álamo Temapache, durante estos recorridos, elementos navales auxiliaron a una pareja para desalojar su domicilio. También se mantiene coordinación con Protección Civil y las capitanías de puerto de Tuxpan, Tamiahua, Nautla, Cazones y Tecolutla.

Como medida de seguridad marítima, permanecen cerrados a la navegación los puertos de Tampico, Altamira y Matamoros, Tamaulipas, así como Tuxpan y Coatzacoalcos, Veracruz.

La Primera Región Naval mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas hidrológicas, así como personal y medios disponibles para responder oportunamente ante cualquier contingencia, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.