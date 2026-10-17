Frente Frío 2 Causa Desbordamiento de Arroyo e Inundaciones al Norte de Veracruz

A consecuencia del paso del Frente Frío número 2 en el estado de Veracruz, Protección Civil dio a conocer que ya se han presentado diversas afectaciones en la zona sur del territorio veracruzano.

En el municipio de Álamo Temapache se registró el desbordamiento del arroyo Ídolo, lo que provocó afectaciones en calles de las zonas bajas y viviendas cercanas al río Pantepec.

Asimismo, se informó que durante la madrugada se activó el alertamiento preventivo y se dio a conocer que aproximadamente 30 personas acudieron al refugio temporal y que, debido a las lluvias, fueron suspendidas las actividades del Festival de la Huasteca.

Por otra parte, en el municipio de Papantla se reportaron al menos cuatro localidades afectadas, con presencia de agua en algunas viviendas, por lo que se activó el Plan Tajín para atender la situación.

Además, la Comisión Nacional del Agua informó que hay operaciones de apertura en la presa La Soledad. Esta agua escurre hacia el río Tecolutla, que recorre los municipios de Espinal, así como Gutiérrez Zamora y el del mismo nombre, Tecolutla.

Derivado de las precipitaciones producto de dicho frente frío, se espera que haya un incremento moderado; sin embargo, se mantiene el alertamiento en las localidades donde pasa el río. Autoridades exhortan a extremar precauciones.