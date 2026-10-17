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Frente Frío 2 Causa Desbordamiento de Arroyo e Inundaciones al Norte de Veracruz

Papantla y Álamo Temapache reportaron afectaciones derivado de este fenómeno climatológico. Autoridades exhortan a extremar precauciones

Frente Frío 2 Provoca Desbordamiento de Río E Inundaciones al Norte de VeracruzDerivado de las afectaciones al norte del estado, se activó el Plan Tajín. Foto: Secretaría De Protección Civil Del Estado de Veracruz

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Ríos desbordados y localidades afectadas en Papantla y Álamo Temapache por el Frente Frío 2. Protección Civil y CONAGUA activan protocolos de emergencia.

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