Shakira en Veracruz 2025: Horario y Pronóstico del Tiempo para Concierto del 24 de Septiembre

El concierto de Shakira ha sido uno de los más esperados en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Dicho evento, que lleva por nombre "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", se realizará este miércoles 24 de septiembre en el estadio Luis "Pirata" Fuente. Esta es la primera vez que la cantante colombiana presenta este tour en la ciudad de Veracruz y es por eso que te damos los detalles climatológicos para que puedas disfrutarlo de la mejor forma posible.

¿Cuáles serán las condiciones climatológicas durante el concierto de Shakira en Veracruz?

Debido a que este evento es al aire libre, es importante conocer las condiciones climatológicas que están pronosticadas para el miércoles 24 de septiembre, fecha en la que Shakira se presentará en el puerto. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), como resultado de la onda tropical número 34 que recorrerá el sur y sureste del territorio mexicano, en Veracruz se esperan precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes que van desde los 50 hasta los 70 milímetros, mientras que en tanto a las temperaturas, se espera una máxima de 30 a 35 grados centígrados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Este pronóstico emitido por el SMN teniene un periodo de validez que va desde las ocho de la mañana de este miércoles 24 de septiembre, hasta las ocho de la mañana del jueves 25.

¿A que hora comienza el concierto de Shakira en Boca del río?

De acuerdo con información oficial, se dio a conocer que el evento que se llevará a cabo en el estadio Luis "Pirata" Fuente, en el que la intérprete de temas como "Estoy Aquí", "Pies Descalsos" y "Antología", está programado para que de incio a las 8:30 de la noche este miércoles 24 de septiembre, por esta razón, fans de "La Loba" ya se encuentran haciendo fila para poder disfrutar de esta experiencia en el que podrán cantar y bailar los más grandes éxitos de Shakira.

