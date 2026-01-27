Abandonan Automóvil Volcado en la Autopista Orizaba-Córdoba; Esto se Sabe

La noche del pasado lunes 26 de enero se registró la volcadura de un automóvil particular en el acceso hacia “La Quebradora” ubicada en la autopista Córdoba - Orizaba, cerca de un puente ubicado en la zona.

Los hechos ocurrieron cuando de acuerdo a los primeros reportes presuntamente circulaba a exceso de velocidad y volcó. El conductor decidió abandonar la unidad para evadir responsabilidades y se dio a la fuga.

Grupos de auxilio y emergencias se hicieron presentes en el lugar del accidente, para apoyar a los ocupantes pero la unidad se encontraba vacía. Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras, se en encargaron de tomar conocimiento del suceso, y procedieron a abanderar la zona para evitar un accidente mayor hasta que una grúa remolcó el vehículo a un corralón en espera que sea reclamado a las autoridades correspondientes.

Otra volcadura reciente ocurrida en la región centro de Veracruz

Un tráiler cargado con caña volcó durante el pasado fin de semana sobre la carpeta de rodamiento de la autopista 150D en la centro de Veracruz, en el carril de Córdoba hacia el puerto de Veracruz, a la altura del puente de Rancho Trejo, en el tramo que conecta hacia el trébol de Amatlán.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el operador tomó la curva y la carga le venció el peso, provocando que la unidad terminara volcada sobre la carpeta asfáltica.

La zona fue abanderada por personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), mientras que al sitio arribaron elementos de la Guardia Nacional División Caminos, así como una grúa para el levantamiento del tráiler, el cual fue trasladado a un corralón. De este incidente no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales de consideración.

FPF